Razzia in den eigenen Reihen: Haben Polizisten Gefangenen verprügelt?

Berlin - Zwei Berliner Polizisten haben am Donnerstag unangemeldeten Besuch von ihren Kollegen bekommen.

Alles in Kürze

Die Ermittler haben auch die Wohnungen der tatverdächtigen Kollegen durchsucht. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurden Durchsuchungen bei zwei 24 und 40 Jahre alten Beamten durchgeführt - sowohl in ihren Wohnungen im Spandauer Ortsteil Staaken als auch an ihrem Arbeitsplatz im Polizeigewahrsam Tempelhof.

Der Vorwurf: Gemeinschaftliche Körperverletzung im Amt! Demnach sollen die beiden Polizisten einen 28-Jährigen in der Nacht zum 10. September 2024 nach seiner Festnahme in der Zelle körperlich misshandelt haben. Was genau vorgefallen war, teilte die Behörde nicht mit.

Der Mann wurde aufgrund eines Haftbefehls festgenommen und gegen Mitternacht im Polizeigewahrsam Tempelhof eingeliefert, um am dortigen Bereitschaftsgericht einem Ermittlungsrichter vorgeführt zu werden.

Bei der Razzia stellten die Einsatzkräfte Mobiltelefone und andere Datenträger sicher.