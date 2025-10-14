Razzia in Neukölln: Polizei gelingt Schlag gegen Drogenhandel

Rund 100 Kräfte waren bei der Razzia im Einsatz (Symbolbild) © Gianni Gattus/Blaulicht Aktuell Solingen/dpa

Unter anderem wurden Wohnungen, Keller und Geschäfte an der Sonnenallee und in der Wildenbruchstraße in Neukölln durchsucht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Laut "B.Z." wurden auch Autos untersucht - und Spürhunde waren im Einsatz.

Dem Einsatz mit etwa 100 Polizistinnen und Polizisten gingen umfangreiche Ermittlungen vorweg. Laut Staatsanwaltschaft geht es bei den Durchsuchungen auch um das Auffinden von Drogenverstecken. Die Razzia erstreckte sich nach den Angaben über das gesamte Stadtgebiet.

Insgesamt wurden acht Objekte durchsucht, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. "Dabei wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt, deren Auswertung derzeit andauert", so der Sprecher. Weitere Details nannte er mit Verweis auf die andauernden Ermittlungen nicht. Festnahmen gab es nach seinen Angaben nicht.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ging es zunächst vor allem um den Handel mit Kokain. Mehrere Menschen stehen dabei im Fokus. Dazu sollen auch Mitglieder einer Berliner Clan-Familie gehören, von denen einige in der Vergangenheit durch kriminelle Handlungen aufgefallen sind.