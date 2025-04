Razzia in zwei Leipziger Wohnungen: Polizei schnappt Schleuser

Am Morgen rückte die Polizei zu den Wohnungen der Verdächtigen an. © Silvio Bürger

Nach Angaben von Behördensprecher Jens Damrau wurde die Maßnahme im Auftrag der Staatsanwaltschaft initiiert. Sie richtet sich gegen zwei Syrer im Alter von 29 und 32 Jahren.

Den Männern wird vorgeworfen, im Dezember 2023 insgesamt 36 syrische Staatsangehörige mithilfe von Mietwagen in die EU eingeschleust und dafür Geld kassiert zu haben.

Rund 40 Einsatzkräfte rückten am Mittwoch um 6 Uhr zu den Wohnungen der Verdächtigen an, eine in Grünau und die andere in der Innenstadt.

Wie Damrau weiter erklärte, gehe es bei den Durchsuchungen vorrangig um die Sicherung von Beweismitteln wie Computer und Datenträger. Diese sollen dann in das Verfahren der Staatsanwaltschaft eingebracht werden.