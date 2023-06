Razzia-Panne: Spezialeinheit stürmt Haus und will Bewohner festnehmen, doch der ist längst verreist

Die Wuppertaler Staatsanwaltschaft bestätigte nach dpa-Angaben: "Wir haben ein eigenes Ermittlungsverfahren gegen den Mann [den verreisten Bewohner, Anm. d. Red. ]. Der Haftbefehl in unserem Verfahren ist unter Auflagen außer Vollzug gesetzt und er ist mit unserer Erlaubnis in der Türkei."

"Am Haus sind mindestens 30.000 Euro Schaden entstanden", teilte Rechtsanwalt Carsten Rebber auf eine Anfrage der dpa mit. Seine Mandantin sei die Ehefrau des Beschuldigten und Eigentümerin des demolierten Gebäudes.

"Sie wurde durch Splitter verletzt und hat einen Schock erlitten. Alles nur, weil jemand nicht den Hörer in die Hand nehmen wollte. Dabei wussten die Polizisten von dem Wuppertaler Ermittlungsverfahren", warf Rebber den Beamten vor.

Die Aktion in Wuppertal ist Teil eines europaweiten Einsatzes gegen Kriminelle. So gab es in vielen Städten in mehreren Ländern Razzien und Verhaftungen. Zu den Hintergründen wollte sich Europol wegen der laufenden Ermittlungen bislang nicht äußern.

Laut einem "Bild"-Bericht wird dem verreisten Beschuldigten Umsatzsteuerhinterziehung vorgeworfen.