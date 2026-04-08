Riesige Beute bei Razzia: Zoll entdeckt kiloweise illegale Vapes und Cannabis in Shisha-Shop

Berlin - Der Zoll hat in einem Berliner Shisha-Shop mehrere tausend illegale Nikotinprodukte sowie rund sieben Kilogramm Cannabis sichergestellt.

Im Lager des Shisha-Shops wurden die Ermittler fündig. © ZOLL Berlin

Neben den sieben Kilogramm Cannabis entdeckten die Ermittler in dem Schöneberger Shop 17 Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak, 24.436 nicht versteuerte E-Zigaretten und 27.899 Dosen verbotener Nikotinbeutel, auch bekannt als Snus.

Wie die Beamten in einer Mitteilung bekannt gaben, entdeckten sie die unversteuerten Vapes zuvor auf dem Verkaufstresen des Shisha-Shops und leiteten prompt ein Strafverfahren gegen den Ladenbesitzer ein.

Da der vor Ort anwesende Mitarbeiter dem Zoll den Zugang zum Lager verweigerte, ließ die Staatsanwaltschaft Berlin umgehend einen Durchsuchungsbeschluss erwirken – mit Erfolg!

Auch in den Wohn- und Lagerräumen des Ladeninhabers wurde der Zoll fündig: Dort stellten die Beamten eine große Menge unversteuerter Vapes und verbotener Nikotinbeutel sicher.