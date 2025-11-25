Shisha-Bars im Fokus: Razzia in mehreren Lokalen
Hamburg - Shisha-Bars unter der Lupe: Am Montagabend wurden mehrere Lokale bei einer Razzia in Hamburg durchsucht.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfragen von TAG24 bestätigte, handelte es sich bei dem Einsatz um einen sogenannten Verbundeinsatz.
Das bedeutet, die Polizei war gemeinsam mit mehreren Behörden bei der Durchsuchung im Hamburger Stadtgebiet unterwegs.
Weitere Details konnte das Lagezentrum am Dienstagmorgen nicht nennen.
Nach TAG24-Informationen sollen bei der Razzia insgesamt 17 Lokale durchsucht worden sein.
Der Fokus hätte dabei auf illegalem Glücksspiel und illegalen Tabakwaren gelegen.
Zusätzlich sei auch nach Waffen und Drogen durchsucht worden.
