Sie planten einen gewaltsamen Umsturz: Nach Razzia bei Nazi-Bande auch AfD-Politiker in Haft

In der Saxoniastraße durchsuchte die Polizei die Wohnung von Hans-Gerog P.

Anführer der Truppe soll Jörg S. gewesen sein, den die Ermittler in Zgorzelec schnappten.

Der Brandiser Obstbauer, der zuvor eine Karriere bei der Bundeswehr angestrebt hatte, ist zusammen mit seinem ebenfalls festgenommenen Bruder Jörn S. Sohn des österreichischen Neonazis Hans Jörg S. (61).

Dieser nahm Ende der 80er-Jahre und Anfang der 90er als Söldner an mehreren Bürgerkriegen teil, besuchte später Neonazi-Veranstaltungen im Raum Leipzig.

Neben den Brüdern sollen Karl K. und Norman T. zu den festgenommenen Gründungsmitgliedern gehört haben. So kamen mit Kevin M. am Dienstag insgesamt acht Männer vor den Haftrichter in Karlsruhe, die Vorführungen dauerten bis in den Abend.