Durchsuchungen nach brutaler Nazi-Attacke auf SPD-Mitglieder

Berlin - Die Polizei hat nach der brutalen Attacke auf zwei SPD-Mitglieder am Freitag Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin , Niedersachsen , Sachsen-Anhalt und Sachsen vollstreckt.

Nach dem Angriff auf zwei SPD-Parteimitglieder hat die Polizei am Freitag Durchsuchungen in mehreren Bundesländern durchgeführt. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Am Vormittag wurden Razzien in zehn Objekten in der Hauptstadt, Wolfsburg, Aschersleben, Rötha, Halle an der Saale, Schkopau und Leuna durchgeführt. An dem Verbundeinsatz waren insgesamt rund 110 Einsatzkräfte beteiligt, wie die Behörde mitteilte.

Bei den Ermittlungen zur mutmaßlich politisch motivierten Straftat sind der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin federführend.

Bei der potenziell rechtsextremistischen Attacke sollen die zwei Parteimitglieder an einem SPD-Informationsstand am 14. Dezember aus einer Gruppe heraus zunächst unter anderem als "linke Zecken" beleidigt und anschließend attackiert worden sein. Eines der beiden Opfer sei auch am Boden liegend noch mit Schlägen und Tritten von Springerstiefeln malträtiert worden.

Vier junge Männer im Alter von 16, 18 und zweimal 19 Jahren konnten noch am Tatort in Gewahrsam genommen. Sie widersetzten sich der Festnahme und verletzten dabei zwei Polizeibeamte.