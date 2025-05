02.05.2025 10:29 Bar-Schlägerei bei Hamburg: Sechs Verletzte, auch die Polizei wird angegriffen

In einer Bar in Wedel bei Hamburg kam es am Donnerstagabend zu einer Schlägerei. Sechs Personen wurden verletzt, auch die Polizei wurde angegriffen.

Von Judith Bootsmann und Viola Tuchlinski Wedel - Bei einer Schlägerei in einer Bar in Wedel (Kreis Pinneberg) westlich von Hamburg sind am Donnerstag sechs Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden ein 32-jähriger Gast schwer und fünf weitere Menschen leicht verletzt. In einer Bar in Wedel bei Hamburg kam es am Donnerstagabend zu einer Schlägerei. Sechs Personen wurden verletzt, auch die Polizei wurde angegriffen. © TNN/dpa Ersten Erkenntnissen zufolge hatte es zuvor einen Streit über die Hausregeln der Bar gegeben. Demnach wollten Gäste das Lokal mit ihren Gläsern verlassen, die Betreiberin wollte das jedoch nicht. Daraufhin flogen den Angaben zufolge Gläser. Mehrere Mitarbeiter im Alter von 20 bis 30 Jahren sowie drei Gäste hätten sich geschlagen, hieß es. Auch die Betreiberin der Bar sei verletzt worden. Wie genau, war zunächst unklar. In die Schlägerei sei die Frau nicht involviert gewesen. Einsatzkräfte brachten den 32-Jährigen und die Betreiberin ins Krankenhaus. Schlägerei Schlägerei vor Bar: Zwei Gruppen gehen teils bewaffnet aufeinander los Die Polizei wurde gegen 22.25 Uhr alarmiert. Zwei Frauen sollen den Angaben nach die Polizisten tätlich angegriffen haben. Sie mussten auf der Polizeidienststelle Blut abnehmen lassen und konnten daraufhin wieder gehen. Vorläufige Festnahmen gab es der Polizei zufolge nicht. Gegen die Beteiligten der Schlägerei ermitteln die Beamten aber nun wegen Körperverletzung.

Titelfoto: TNN/dpa