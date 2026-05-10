Brutaler Angriff: Gruppe geht mit Schlagring auf mehrere Menschen los

Sondershausen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen.

Die Tätergruppe konnte flüchten und wird nun gesucht. (Symbolfoto) © Montage: 123rf/foottoo + 123rf/philipimage

Laut Polizeiangaben hatte sich der Vorfall gegen 0.15 Uhr im Bereich der Gartenstraße zugetragen.

Eine Gruppe von etwa acht Personen war zunächst verbal und anschließend körperlich auf vier Männer und zwei Frauen losgegangen. Ein Täter aus der angreifenden Gruppe verletzte hierbei einen 17-Jährigen mit einem Faustschlag ins Gesicht.

Die Täter verließen danach den Bereich, kehrten jedoch kurze Zeit später wieder zurück und griffen erneut an. Diesmal wurde es noch brutaler, denn eine Person hatte mehrere Personen mit einem Schlagring attackiert.

Eines der Opfer musste ins örtliche KMG Krankenhaus gebracht werden. Die Täter flüchteten danach in Richtung "Vor dem Jechator".

Wie die Beamten mitteilten, soll es sich bei der angreifenden Gruppe um optisch südländische Personen gehandelt haben. Die Betroffenen sollen deutsche Personen gewesen sein.