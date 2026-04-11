Dynamo- und Nürnberg-Fans verabreden sich zu Schlägerei, dann kommt die Polizei

Eisfeld - Nach den Vorkommnissen am vergangenen Wochenende sorgen Dynamo-Fans wieder für Schlagzeilen. Diesmal ermittelt die Polizei gegen mehr als 200 Krawallmacher, die sich zu einer Schlägerei in Thüringen kurz nach 1 Uhr verabredeten.

Ein Großaufgebot der Polizei musste in der Nacht in Thüringen ausrücken. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Den Beamten wurde zugetragen, dass sich Fans von Dynamo Dresden und des 1. FC Nürnberg zu einer sogenannten "Drittortauseinandersetzung" in der Nacht zu Samstag treffen wollten.

Laut Polizei bündelten sich daraufhin Einsatzkräfte aus Thüringen, Sachsen sowie der Bundespolizei.

"Die Polizisten stellten schließlich in einem Gewerbegebiet nahe Eisfeld eine beginnende Auseinandersetzung zwischen den Fußballfans fest, die durch die Beamten unterbrochen wurde", heißt es in einer Mitteilung vom frühen Samstagmorgen.