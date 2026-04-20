Schlägerei in Mainzer Altstadt: Wüterich prügelt mit Schlagstock auf Mann ein
Mainz - Ein 33-jähriger Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf: In der Holzhofstraße in der Mainzer Altstadt kam es zu einer Schlägerei, bei der auch ein Schlagstock als Waffe genutzt wurde!
Der blutige Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend, wie die Polizei in Mainz am Montag mitteilte.
Demnach hielt sich der 33-Jährige gegen 23.30 Uhr in einer Bar auf. "Beim Aufstehen stieß er versehentlich ein Getränk eines anderen Gastes um, woraufhin es zunächst zu einem verbalen Streit kam", ergänzte ein Sprecher.
Dieser Konflikt eskalierte: Der 33-Jährige erhielt eine Ohrfeige. Danach verlagerte sich die Auseinandersetzung auf die Straße vor der Bar, es kam zu einer Schlägerei.
"Im weiteren Verlauf zog ein 29-jähriger Tatverdächtiger unvermittelt einen Schlagstock und schlug dem 33-Jährigen auf den Kopf", hieß es weiter. Das Opfer erlitt eine blutende Platzwunde.
Schlagstock-Attacke in Mainz: Verdächtiger ist "aggressiv und provokant"
Zahlreiche Polizeikräfte rückten nach der Alarmierung in die Holzhofstraße aus, ebenso Angehörige des Rettungsdienstes.
Der 33-Jährige wurde versorgt. Vorort trafen die Polizisten auch den 29-Jährigen an, der gegenüber den Beamten "aggressiv und provokant" auftrat.
Gegen den Verdächtigen wurde ein "Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet", fügte der Polizeisprecher noch hinzu.
Zudem wurde dem 29-Jährigen ein vorübergehender Platzverweis für die gesamte Mainzer Altstadt erteilt.
Titelfoto: Weber & Baur Medien- & Pressedienste