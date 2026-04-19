Streit in Linienbus eskaliert zu Schlägerei: Sechs Verletzte in Kliniken gebracht
Langen - Faustschläge sowie vermutlich auch ein Pfefferspray und ein Messer kamen zum Einsatz: Bei einer Schlägerei im südosthessischen Langen wurden am frühen Sonntagmorgen sechs Männer verletzt!
Die Hintergründe sind noch unklar, aber so viel ist bekannt: Gegen 4.25 Uhr gerieten zwei Gruppen in einem Linienbus nahe dem Langener Bahnhof in Streit.
Der Konflikt der insgesamt sechs Männer verlagerte sich in der Folge aus dem Bus heraus auf den Bereich vor dem Bahnhof und eskalierte: Die beiden jeweils dreiköpfigen Gruppen gingen aufeinander los, wie die Polizei mitteilte.
Bei dieser Schlägerei wurden alle Beteiligten im Alter zwischen 21 und 29 Jahren verletzt. "Ein Messer und ein Pfefferspray sollen benutzt worden sein", ergänzte ein Sprecher.
Alle sechs Verletzten wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.
Schlägerei in Langen: Polizei sucht Zeugen
Eine Sprühdose mit Reizgas konnte die Polizei vor Ort auffinden und sicherstellen. Ein Messer wurde bislang nicht entdeckt.
"Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die Männer", hieß es weiter.
Das Polizeipräsidium Südosthessen sucht im Zusammenhang mit der Schlägerei in Langen auch Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.
Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 0610390300 erreichbar.
Titelfoto: 5VISION.NEWS