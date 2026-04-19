Streit in Linienbus eskaliert zu Schlägerei: Sechs Verletzte in Kliniken gebracht

Langen - Faustschläge sowie vermutlich auch ein Pfefferspray und ein Messer kamen zum Einsatz: Bei einer Schlägerei im südosthessischen Langen wurden am frühen Sonntagmorgen sechs Männer verletzt!

Alarm in Langen am frühen Sonntagmorgen: Bei einer Schlägerei vor dem Bahnhof wurden sechs Männer verletzt. © 5VISION.NEWS

Die Hintergründe sind noch unklar, aber so viel ist bekannt: Gegen 4.25 Uhr gerieten zwei Gruppen in einem Linienbus nahe dem Langener Bahnhof in Streit.

Der Konflikt der insgesamt sechs Männer verlagerte sich in der Folge aus dem Bus heraus auf den Bereich vor dem Bahnhof und eskalierte: Die beiden jeweils dreiköpfigen Gruppen gingen aufeinander los, wie die Polizei mitteilte.

Bei dieser Schlägerei wurden alle Beteiligten im Alter zwischen 21 und 29 Jahren verletzt. "Ein Messer und ein Pfefferspray sollen benutzt worden sein", ergänzte ein Sprecher.

Alle sechs Verletzten wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.