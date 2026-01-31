Großfahndung nach Angriff: Schwer verletzter Mann an der Saalach gefunden

Bad Reichenhall - In Oberbayern wurde am Samstag nahe der Saalach ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Nach eigenen Angaben wurde er von zwei Männern angegriffen , wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei sucht nach den Angreifern. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand war kritisch. Wie es zu seinen Verletzungen kam, war zunächst nicht klar.

Er habe am Morgen zuerst Bekannten per Textnachricht von dem Angriff bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) erzählt.

Diese informierten laut einer Polizeisprecherin die Polizei. Während die Beamten den Mann suchten, wurde er gegen 10 Uhr vormittags bereits von Passanten gefunden.

Danach sei eine Großfahndung nach den mutmaßlichen Angreifern gestartet. Zahlreiche lokale Polizeidienststellen, Beamte der Bundespolizei und der österreichischen Polizei waren den Angaben zufolge im Einsatz.