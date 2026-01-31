Großfahndung nach Angriff: Schwer verletzter Mann an der Saalach gefunden
Von Lea Sophie Gräf
Bad Reichenhall - In Oberbayern wurde am Samstag nahe der Saalach ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Nach eigenen Angaben wurde er von zwei Männern angegriffen, wie die Polizei mitteilte.
Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand war kritisch. Wie es zu seinen Verletzungen kam, war zunächst nicht klar.
Er habe am Morgen zuerst Bekannten per Textnachricht von dem Angriff bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) erzählt.
Diese informierten laut einer Polizeisprecherin die Polizei. Während die Beamten den Mann suchten, wurde er gegen 10 Uhr vormittags bereits von Passanten gefunden.
Danach sei eine Großfahndung nach den mutmaßlichen Angreifern gestartet. Zahlreiche lokale Polizeidienststellen, Beamte der Bundespolizei und der österreichischen Polizei waren den Angaben zufolge im Einsatz.
Auch ein Hubschrauber und eine Drohne suchten nach den möglichen Tätern - ohne Erfolg. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.
Die Kriminalermittler bitten Personen, welche sachdienliche Hinweisen zu dem Vorfall geben können, sich bei der Kriminalpolizei Traunstein unter 0861 / 9873-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa