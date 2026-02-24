Autokauf geht schief: Zwei Verletzte bei Schlägerei in Aschaffenburg

Aschaffenburg - Zwei Männer prügelten sich auf offener Straße, der ältere der beiden soll sogar "mit einem spitzen Gegenstand" auf den jüngeren eingestochen haben: Beide Kontrahenten mussten nach der Schlägerei in der Aschaffenburger Innenstadt ärztlich behandelt werden.

Zwei verletzte Männer mussten vom Rettungsdienst versorgt werden: In der City von Aschaffenburg kam es am Sonntagabend zu einer Schlägerei! (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntagabend in der Dunzerstraße, wie die Polizei in Unterfranken am Dienstag mitteilte.

Demnach gerieten ein 42-Jähriger und ein 27 Jahre alter Mann zunächst in Streit. Der Hintergrund des Konflikts soll nach ersten Ermittlungen im Zusammenhang mit einem missglückten Autokauf stehen.

Der Streit der beiden Serben wurde zu einem Kampf, bei dem beide Männer verletzt wurden.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt aufgrund der Schlägerei "wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung", wie ein Sprecher hinzufügte.