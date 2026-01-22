13-jähriger Junge mit Schlagstock krankenhausreif geprügelt

In Darmstadt-Bessungen wurde am Mittwochabend ein 13-Jähriger mit einem Schlagstock krankenhausreif geprügelt: Die Polizei sucht drei junge Männer!

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Eine brutale Schlägerei beschäftigt die Kriminalpolizei: Die Beamten fahnden nach drei unbekannten jungen Männern!

Am Mittwochabend rückte die Polizei nach Darmstadt-Bessungen aus: Der Grund war eine Attacke gegen einen Jugendlichen! (Symbolbild)
Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend im südhessischen Darmstadt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach geriet ein 13-jähriger Junge aus noch unbekannter Ursache in der Heidelberger Straße im Stadtteil Bessungen in einen Streit mit drei jungen Männern.

Im weiteren Verlauf habe sich der Konflikt dann "in den Bereich eines Spielplatzes in der Franklinstraße verlagert", erklärte ein Sprecher. Dort eskalierte die Situation!

Die drei Angreifer traktierten den 13-Jährigen mit Schlägen, "unter anderem mit einem Schlagstock", hieß es weiter.

Der Jugendliche wurde verletzt. Er musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Die drei Schläger entkamen in unbekannte Richtung.

Fahndung der Darmstädter Kripo nach Schlägerei in Bessungen

Die Darmstädter Polizei fahndet nach den drei Angreifern: Zeugen sollen sich bitte bei den Ermittlern melden. (Symbolbild)
Die Darmstädter Kriminalpolizei fahndet nach den drei jungen Männern. Zu zweien von ihnen liegen Beschreibungen vor.

Erster Täter:

  • etwa 14 bis 20 Jahre alt
  • circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß
  • Sturmhaube
  • dunkle Klamotten.
Zweiter Täter:

  • ebenfalls zwischen 14 und 20 Jahren alt
  • circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß
  • schwarze Haare
  • Oberlippenbart
  • schwarze Jacke.

Vom dritten Täter ist lediglich bekannt, dass er von kräftiger Statur ist. Hinweise zu der Schlägerei in Darmstadt-Bessungen oder zu den Identitäten der drei gesuchten Männer nimmt die Darmstädter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 061519690 entgegen.

