13-jähriger Junge mit Schlagstock krankenhausreif geprügelt

Darmstadt - Eine brutale Schlägerei beschäftigt die Kriminalpolizei: Die Beamten fahnden nach drei unbekannten jungen Männern!

Am Mittwochabend rückte die Polizei nach Darmstadt-Bessungen aus: Der Grund war eine Attacke gegen einen Jugendlichen! (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend im südhessischen Darmstadt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach geriet ein 13-jähriger Junge aus noch unbekannter Ursache in der Heidelberger Straße im Stadtteil Bessungen in einen Streit mit drei jungen Männern.

Im weiteren Verlauf habe sich der Konflikt dann "in den Bereich eines Spielplatzes in der Franklinstraße verlagert", erklärte ein Sprecher. Dort eskalierte die Situation!

Die drei Angreifer traktierten den 13-Jährigen mit Schlägen, "unter anderem mit einem Schlagstock", hieß es weiter.

Der Jugendliche wurde verletzt. Er musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Die drei Schläger entkamen in unbekannte Richtung.