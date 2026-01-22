13-jähriger Junge mit Schlagstock krankenhausreif geprügelt
Darmstadt - Eine brutale Schlägerei beschäftigt die Kriminalpolizei: Die Beamten fahnden nach drei unbekannten jungen Männern!
Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend im südhessischen Darmstadt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.
Demnach geriet ein 13-jähriger Junge aus noch unbekannter Ursache in der Heidelberger Straße im Stadtteil Bessungen in einen Streit mit drei jungen Männern.
Im weiteren Verlauf habe sich der Konflikt dann "in den Bereich eines Spielplatzes in der Franklinstraße verlagert", erklärte ein Sprecher. Dort eskalierte die Situation!
Die drei Angreifer traktierten den 13-Jährigen mit Schlägen, "unter anderem mit einem Schlagstock", hieß es weiter.
Der Jugendliche wurde verletzt. Er musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Die drei Schläger entkamen in unbekannte Richtung.
Fahndung der Darmstädter Kripo nach Schlägerei in Bessungen
Die Darmstädter Kriminalpolizei fahndet nach den drei jungen Männern. Zu zweien von ihnen liegen Beschreibungen vor.
Erster Täter:
- etwa 14 bis 20 Jahre alt
- circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß
- Sturmhaube
- dunkle Klamotten.
Zweiter Täter:
- ebenfalls zwischen 14 und 20 Jahren alt
- circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß
- schwarze Haare
- Oberlippenbart
- schwarze Jacke.
Vom dritten Täter ist lediglich bekannt, dass er von kräftiger Statur ist. Hinweise zu der Schlägerei in Darmstadt-Bessungen oder zu den Identitäten der drei gesuchten Männer nimmt die Darmstädter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 061519690 entgegen.
Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa