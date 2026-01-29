Mann krankenhausreif geprügelt: So jung sind die Verdächtigen

Offenbach am Main - Erst wurden Schneebälle geworfen, dann wurde ein 37-jähriger Man zusammengeschlagen - er musste in einer Klinik behandelt werden!

Nach einer Prügel-Attacke in Offenbach konnte die Polizei schnell zwei Jugendliche als mutmaßliche Täter identifizieren und festnehmen.

Die Schlägerei ereignete sich am Mittwochnachmittag im südosthessischen Offenbach am Main, wie die Polizei mitteilte.

Demnach bewarfen vermutlich drei Jugendliche gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsparks "Ring-Center" im Odenwaldring zunächst Autos mit Schneebällen. Ein 37-jähriger Mann sprach sie deshalb an, dann eskalierte die Situation.

Die Jugendlichen griffen den Mann an und traktierten ihn mit Schlägen. Der 37-Jährige "erlitt dabei eine blutige Verletzung im Gesicht und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik", wie ein Sprecher erklärte.

Im Anschluss an die Attacke flohen die Täter von dem Parkplatz. Eine Fahndung der Polizei führte die Beamten aber schnell zu zwei "Minderjährigen im Alter von 15 und 16 Jahren in der Schumannstraße", wie es weiter hieß.

Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen. Zu dem mutmaßlich dritten Täter gibt es bislang keine näheren Hinweise.