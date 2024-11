24.11.2024 18:51 Letztes Bier verwehrt? Gäste prügeln auf Kellner ein

In einem Restaurant in Wiesbaden kam es in der Nacht auf den heutigen Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen und dem Personal.

Von Angelo Cali

Wiesbaden - Eine durchaus kuriose, handfeste Auseinandersetzung ereignete sich in der Nacht auf den heutigen Sonntag in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Dort prügelten verstimmte Gäste plötzlich auf das Personal eines Lokals ein. Die Polizei konnte alle Beteiligten noch vor dem Lokal antreffen. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa Wie ein Polizeisprecher mitteilte, spielte sich das Geschehen in einer Lokalität in der Häfnergasse ab. Dort fiel ein 41-Jähriger, der wohl zuvor Gast in der Lokalität gewesen war, aufgrund seines Verhaltens auf. Das gefiel dem Personal überhaupt nicht, weshalb man den Störenfried gemeinsam mit seinen Begleiterinnen - zwei 37-Jährige sowie eine 43 Jahre alte Frau - des Lokals verweisen wollte. Hiermit war wiederum das gemischte Quartett alles andere als d'accord, woraufhin zunächst der 41-Jährige auf die Kellner losging. Schließlich mischten dann auch noch die drei Damen mit, wodurch die Situation immer unübersichtlicher wurde und man sich gegen 1.55 Uhr genötigt sah, die Polizei zu alarmieren. Die Zwischenzeit nutzte der mittlerweile aus dem Lokal geworfene Rowdy, um sich im Freien mit einem bis dahin unbeteiligten 34-Jährigen anzulegen. Schlägerei 19-Jähriger von Personengruppe verprügelt: Gehirnerschütterung! Die Beamten konnten alle Beteiligten schließlich noch vor Ort antreffen. Diese wurden bei dem wilden Gerangel allesamt leicht verletzt. Urheber der Auseinandersetzung landet im Krankenhaus Lediglich der Urheber der Schlägerei kam vorsorglich in ein Krankenhaus, von wo aus er direkt weiter zur Polizeiwache pilgern durfte. Gegen alle vier Rüpel-Gäste wurden Verfahren eingeleitet. Derweil suchen die Ermittler nach möglichen Zeugen, die bei der Aufklärung der Hintergründe behilflich sein könnten. Diese können sich unter der Rufnummer 0611/3452140 an das 1. Revier in Wiesbaden wenden.

