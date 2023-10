09.10.2023 15:18 Mit Holzlatten und Flaschen geprügelt: Streit in Mehrfamilienhaus eskaliert!

In Salzgitter eskalierte nach Feierlichkeiten ein Streit in einem Mehrfamilienhaus. Etwa 30 Personen waren an dem Vorfall beteiligt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Salzgitter - Am Sonntagabend kam es in der Hagenstraße in Salzgitter (Niedersachsen) zu einer Prügelei zwischen 20 bis 30 Bewohnern eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Streifenwagen mussten eingesetzt werden. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat Wie die Polizei mitteilte, soll es nach gemeinsamen Feierlichkeiten zu einem Streit gekommen sein. Die Situation eskalierte wenig später, sodass sich mehrere Beteiligte auf der Straße gegenseitig angingen. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen seien die Beteiligten auch mit Holzlatten und Flaschen aufeinander losgegangen. Sieben Menschen erlitten leichte Verletzungen. Mehrere Beamte konnten die Lage nach dem Eintreffen schnell beruhigen. Es wurden zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes eingeleitet.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat