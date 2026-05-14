Pfefferspray und Schlagwerkzeuge: Sechs Personen bei Massenschlägerei verletzt

Wuppertal - Bei einer Schlägerei am Donnerstagnachmittag mit etlichen Beteiligten sind in Wuppertal sechs Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Bei einer Massenschlägerei in Wuppertal sind sechs Personen verletzt worden. © Tim Oelbermann

Bei dem Streit nutzten die Kontrahenten auch Pfefferspray und Schlagwerkzeuge, wie es hieß. Messerverletzungen habe es nicht gegeben, so der Sprecher.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 15.15 Uhr informiert, dass es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Wuppertal gebe.

Die Beamten trafen dann auf etwa 12 bis 14 Personen, wie ein Sprecher sagte. Die Polizisten hätten beide Gruppen getrennt.

Die Verletzten seien dem Rettungsdienst übergeben worden. Es habe sich um leichte Verletzungen gehandelt. Nach Ende des Streits soll ein Säugling etwas von dem Pfefferspray an die Hand bekommen und diese in den Mund gesteckt haben.

Der Streit soll ersten Informationen zufolge in einem Wohnhaus begonnen und sich dann auf die Straße verlagert haben.