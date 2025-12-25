Polizeieinsatz in Disco: Zwei Verletzte nach Massenschlägerei an Weihnachten
Halle (Saale) - Am frühen Mittwochmorgen musste die Polizei zu einem Club in Halle (Saale) anrücken.
Wie Polizeisprecher Michael Ripke mitteilte, wurde die Behörde gegen 4.45 Uhr zu dem Club am Friedemann-Bach-Platz gerufen.
Dort war ein handfester Streit zwischen schätzungsweise insgesamt 20 Personen ausgebrochen.
Zwei Personen wurden laut dem Sprecher verletzt: Neben einem 42-Jährigen, der einen Schlag ins Gesicht erlitten hatte, war ein 46-Jähriger die Treppe runtergefallen.
Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, um das Geschehen aufzuarbeiten und mögliche Tatverdächtige zu identifizieren.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa