Polizeieinsatz in Disco: Zwei Verletzte nach Massenschlägerei an Weihnachten

Halle (Saale) - Am frühen Mittwochmorgen musste die Polizei zu einem Club in Halle (Saale) anrücken.

Zwei Personen wurden bei dem Streit verletzt. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie Polizeisprecher Michael Ripke mitteilte, wurde die Behörde gegen 4.45 Uhr zu dem Club am Friedemann-Bach-Platz gerufen.

Dort war ein handfester Streit zwischen schätzungsweise insgesamt 20 Personen ausgebrochen.

Zwei Personen wurden laut dem Sprecher verletzt: Neben einem 42-Jährigen, der einen Schlag ins Gesicht erlitten hatte, war ein 46-Jähriger die Treppe runtergefallen.