Schlägerei auf Damentoilette: Zwei Personen verletzt
Erfurt - Auf einer öffentlichen Damentoilette in der Erfurter Innenstadt sind am Sonntagabend die Fäuste geflogen.
Wie die Polizei berichtet, waren gegen 21.45 Uhr drei Frauen aneinandergeraten.
Im Verlauf des Streits wurde es dann körperlich: Eine 39-Jährige wurde von einer 20-Jährigen in den Bauch getreten und von einer 26-Jährigen mit einer glühenden Zigarette verletzt.
Die Dame wehrte sich daraufhin mit Schlägen gegen ihre beiden Kontrahentinnen.
Ein 18-Jähriger, welcher der 39-Jährigen helfen wollte, kassierte ebenfalls einen Schlag und erlitt hierbei eine leichte Verletzung.
Neben dem jungen Mann wurde auch die 39-Jährige leicht verletzt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zur Ursache des Streits ist bislang nichts bekannt.
