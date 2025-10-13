Schlägerei auf Damentoilette: Zwei Personen verletzt

Erfurt - Auf einer öffentlichen Damentoilette in der Erfurter Innenstadt sind am Sonntagabend die Fäuste geflogen.

Mehrere Frauen waren auf einem WC aneinandergeraten. (Symbolfoto) © 123rf/suparerg

Wie die Polizei berichtet, waren gegen 21.45 Uhr drei Frauen aneinandergeraten.

Im Verlauf des Streits wurde es dann körperlich: Eine 39-Jährige wurde von einer 20-Jährigen in den Bauch getreten und von einer 26-Jährigen mit einer glühenden Zigarette verletzt.

Die Dame wehrte sich daraufhin mit Schlägen gegen ihre beiden Kontrahentinnen.

Ein 18-Jähriger, welcher der 39-Jährigen helfen wollte, kassierte ebenfalls einen Schlag und erlitt hierbei eine leichte Verletzung.