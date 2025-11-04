Schlägerei bei Amateur-Spiel! Polizei rückt mit Großaufgebot an

Hamburg - Großeinsatz der Polizei bei einem Hamburger Amateuer-Fußballspiel! Ein Platzverweis in der Kreisklassen-Partie zwischen Kosova II und FC Veddel United löste eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aus. Eine Massenschlägerei, wie zunächst angenommen, gab es allerdings nicht.

Die Polizei rückte nach einer Schlägerei mit zahlreichen Kräften zu einem Amateurspiel in Hamburg aus. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 13.50 Uhr in die Slomanstraße auf der Veddel gerufen. Dort hatten sich beide Teams 4:4-Unentschieden getrennt, nachdem es aber zu einem Platzverweis gekommen war, eskalierte die Situation.

Der betroffene Spieler war mit der Entscheidung des Schiedsrichters alles andere als einverstanden, woraufhin es nach ersten Erkenntnissen zunächst auf dem Spielfeld und anschließend auch außerhalb des Kunstrasens zu einer Schlägerei kam. Dabei wurde eine Person verletzt.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, auch der Hubschrauber Libelle beobachtete die Situation aus der Luft aus. Nachdem sich die Gastmannschaft von Veddel United umgezogen hatte, wurde sie von den Beamten zu ihren Autos begleitet.



Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz schließlich beendet, für beide Teams dürfte das Duell aber noch ein Nachspiel haben.