Schalke und BVB-Fans gehen aufeinander los, Polizei zückt Schlagstöcke und Pfefferspray

Köln - Im Kölner Hauptbahnhof ist es zu einer Massenschlägerei zwischen Anhängern des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund gekommen.

Ein Polizist wurde bei der Schlägerei am Samstag am Kölner Hauptbahnhof verletzt. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Nach Angaben der Bundespolizei waren am frühen Samstagmorgen "insgesamt jeweils 340 Anhänger der beiden Vereine beteiligt", wie die Polizei bestätigte. Ein Beamter wurde dabei verletzt.

Während die Dortmunder Fans nach der Rückreise vom Auswärtsspiel beim FC Augsburg auf ihre Weiterfahrt warteten, fuhr auf dem Nachbargleis ein Zug mit Schalke-Anhängern vorbei. Diese befanden sich auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim Karlsruher SC.

Der Zug der Schalker wurde durch eine Notbremsung im Bahnhof gestoppt – daraufhin stürmten zahlreiche Anhänger beider Lager aus ihren Zügen und gingen aufeinander los.

Die Bundespolizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um die Gruppen zu trennen. Die Fans konnten in ihre Züge zurückgedrängt werden, die Fahrten wurden fortgesetzt.

Festnahmen gab es nach Polizeiangaben nicht. Die Ermittlungen dauern aber an, unter anderem werden Videoaufnahmen ausgewertet.