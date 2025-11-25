Zwei Männer aus Mercedes gezerrt und verprügelt: Polizei sucht Zeugen

Niederdorfelden - Zwei Männer wurden überfallen, aus ihrem Auto gezerrt, verprügelt und verletzt! Die Polizei steht angesichts dieser Gewalt-Eskalation vor vielen ungeklärten Fragen, Zeugen sollen sich bitte bei den Ermittlern melden.

Nach einer Schlägerei mit zwei Verletzten in Niederdorfelden ermittelt die Polizei mit Hochdruck: Zeugen sollen sich bitte bei den Beamten melden! (Symbolbild) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Die Attacke ereignete sich am späten Montagabend in der Straße "Die Kappesgärten" in der Gemeinde Niederdorfelden nordöstlich von Frankfurt am Main, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Dienstag mitteilte.

Demnach waren die beiden späteren Opfer, ein 27 Jahre alter Mann und ein 34-Jähriger, gemeinsam in einem Mercedes G 350 mit Hanauer Kennzeichen gegen 23 Uhr in der Straße unterwegs.

Sie hatten ihr Auto abgestellt und betrachteten gemeinsam mit zwei weiteren Personen ein dort geparktes Motorrad. Plötzlich fuhren drei unbekannte Autos heran und versperrten dem Mercedes den Weg!

Während die beiden Zeugen fliehen konnten, wurden die zwei Mercedes-Insassen "von mehreren Unbekannten aus ihrem Fahrzeug gezerrt und attackiert", wie ein Sprecher erklärte.