Zwei Männer aus Mercedes gezerrt und verprügelt: Polizei sucht Zeugen
Niederdorfelden - Zwei Männer wurden überfallen, aus ihrem Auto gezerrt, verprügelt und verletzt! Die Polizei steht angesichts dieser Gewalt-Eskalation vor vielen ungeklärten Fragen, Zeugen sollen sich bitte bei den Ermittlern melden.
Die Attacke ereignete sich am späten Montagabend in der Straße "Die Kappesgärten" in der Gemeinde Niederdorfelden nordöstlich von Frankfurt am Main, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Dienstag mitteilte.
Demnach waren die beiden späteren Opfer, ein 27 Jahre alter Mann und ein 34-Jähriger, gemeinsam in einem Mercedes G 350 mit Hanauer Kennzeichen gegen 23 Uhr in der Straße unterwegs.
Sie hatten ihr Auto abgestellt und betrachteten gemeinsam mit zwei weiteren Personen ein dort geparktes Motorrad. Plötzlich fuhren drei unbekannte Autos heran und versperrten dem Mercedes den Weg!
Während die beiden Zeugen fliehen konnten, wurden die zwei Mercedes-Insassen "von mehreren Unbekannten aus ihrem Fahrzeug gezerrt und attackiert", wie ein Sprecher erklärte.
Schlägerei in Niederdorfelden: Ging es dabei um ein Motorrad?
Die Schlägerei muss brutal gewesen sein: Eines der beiden Opfer "wurde zu Boden gebracht, dort getreten und verlor zwischenzeitlich das Bewusstsein", hieß es weiter.
Zudem wurden der 27-Jährige und der 34-Jährige mit einer Pfefferpistole bedroht und gezwungen, auf der Rückbank ihres Mercedes Platz zu nehmen. Drei der Angreifer stiegen ebenfalls ein und fuhren mit dem Wagen in Richtung des Hanauer Stadtteils Mittelbuchen.
Die geflohenen Zeugen hatten unterdessen die Polizei alarmiert, mehrere Beamten rückten aus. In Mittelbuchen stießen sie auf die beiden verletzten Opfer der Schlägerei sowie auf "drei tatverdächtige junge Männer im Alter von 22 sowie zweimal 26 Jahren", wie der Sprecher ergänzte.
Die Verdächtigen wurden festgenommen, nach weiteren Tatbeteiligten wird gesucht. Noch völlig unklar sind die Hintergründe der Attacke in Niederdorfelden. Die Polizei vermutet aber, dass das in der Straße "Die Kappesgärten" abgestellte Motorrad mit dem Überfall in Zusammenhang stehen könnte.
Zeugen, die am Montagabend zwischen 23.10 Uhr und 23.30 Uhr in Niederdorfelden oder in Hanau-Mittelbuchen verdächtige Beobachtungen gemach haben, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0618143020 bei der Polizei melden.
