21.08.2024 12:35 Schlägerei in Einkaufsmarkt: Mehrere Personen beteiligt, zwei Verletzte!

Von Carsten Jentzsch

Sonneberg - Zu einer Schlägerei von mehreren Personen ist es am frühen Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt in Sonneberg gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt! Laut Polizei kam es gegen 18.15 Uhr zu der Schlägerei von mehreren Personen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, seien zwei Frauen (32, 37) offenbar nicht zu ihrer Zufriedenheit bedient worden. Mit dem Verkaufspersonal entwickelte sich zunächst eine "verbale Streitigkeit", so die Uniformierten. Diese sei dann in eine körperliche Auseinandersetzung übergangen. Laut Polizei griffen weitere Personen in die "Handlungen" ein. Nach jetzigem Ermittlungsstand seien sieben Personen beteiligt gewesen, hieß es am Mittwochvormittag. Schlägerei Im Festzelt flogen die Fetzen: Drei Polizisten verletzt! Zwei Personen wurden den Angaben nach verletzt. Strafverfahren wegen wechselseitigen Körperverletzungen und Beleidigungen wurden eingeleitet. Die Sonneberger Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Vorgangsnummer: 0216287 entgegen. Zu der "Schlägerei von mehreren Personen", so die Beamten kam es in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße.

