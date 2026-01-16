Schlägerei in Erfurt: Polizei findet Messer und Drogen bei 38-Jährigem
Erfurt - In Erfurt flogen am Donnerstagabend die Fäuste.
Wie die Polizei berichtet, waren ein 25-Jähriger und ein 38-Jähriger gegen 20.15 Uhr im Stadtteil Johannesvorstadt aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf des Streits schlug der Ältere dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht und bedrohte ihn mit einem Messer.
Zeugen bemerkten die brenzlige Situation und alarmierten die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, durchsuchten sie den 38-Jährigen und entdeckten ein Einhandmesser sowie eine unbekannte kristalline Substanz. Den Angaben nach soll es sich offenbar um Drogen handeln.
Die Gegenstände wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 38-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffen- sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.
