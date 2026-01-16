Schlägerei in Erfurt: Polizei findet Messer und Drogen bei 38-Jährigem

Die Polizei stellte bei der Durchsuchung des 38-Jährigen mehrere verbotene Gegenstände fest und stellte diese sicher. (Symbolfoto) © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, 123rf/danielt1994

Wie die Polizei berichtet, waren ein 25-Jähriger und ein 38-Jähriger gegen 20.15 Uhr im Stadtteil Johannesvorstadt aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf des Streits schlug der Ältere dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht und bedrohte ihn mit einem Messer.

Zeugen bemerkten die brenzlige Situation und alarmierten die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, durchsuchten sie den 38-Jährigen und entdeckten ein Einhandmesser sowie eine unbekannte kristalline Substanz. Den Angaben nach soll es sich offenbar um Drogen handeln.