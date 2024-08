Schlägerei in Unterfranken: Täter verletzen Mann schwer und filmen die Tat

Aschaffenburg - Ein 48-jähriger wohnsitzloser Mann wurde in Aschaffenburg mit Tritten und Schlägen traktiert, laut der Polizei in Unterfranken war er danach "kaum ansprechbar". Die beiden Täter filmten sich gegenseitig bei der brutalen Attacke!

Auf das Opfer wurde über "mindestens eine halbe Stunde" hinweg "massiv" eingeschlagen: Ein Notarzt wurde alarmiert und der schwer verletzte 48-Jährige in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler

Die Schlägerei ereignete sich am gestrigen Sonntagmorgen gegen 6.25 Uhr in der Suicardusstraße, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am heutigen Montagnachmittag mitteilte.

Demnach alarmierte ein Anwohner die Einsatzkräfte, weil er Hilferufe gehört hatte. Mehrere Streifenwagen der Aschaffenburger Polizei rückten umgehend aus.

Vor Ort ertappten die Beamten zwei junge Männer "auf frischer Tat", wie ein Sprecher weiter erklärte. Die beiden Täter schlugen auf einen am Boden liegenden Mann ein.

Sofort griffen die Polizisten ein. Die zwei Angreifer, ein 20-Jähriger und ein 21 Jahre alter Mann aus dem Raum Aschaffenburg, wurden überwältigt und gefesselt.

Als sich die Polizisten danach dem Opfer zuwandten, war der 48 Jahre alte Wohnsitzlose aufgrund seiner schweren Verletzungen "kaum ansprechbar". Ein Notarzt wurde alarmiert, der den 48-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte.