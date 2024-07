30.07.2024 14:18 Streit an Tankstelle eskaliert heftig: Drei Männer bei Massenschlägerei verletzt

Nach einer Massenschlägerei mit drei Verletzten am Montagabend an einer Tankstelle in Petersberg bei Fulda sucht die Polizei weitere Zeugen.

Von Marc Thomé

Landkreis Fulda - Bei einer Massenschlägerei an einer Tankstelle bei Fulda erlitten am gestrigen Montagabend drei Männer Verletzungen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Knapp zehn Personen sollen an der Schlägerei an einer Tankstelle in Petersberg beteiligt gewesen sein. © Fuldamedia Passiert ist das Ganze gegen 22 Uhr in Petersberg. Zeugen hatten die Polizei verständigt, nachdem mehrere Personen - ein Sprecher spricht von einer Anzahl im einstelligen Bereich - an der Tankstelle aufeinander losgegangen waren. Da einige der in den Streit verwickelten Männer sich auch der Polizei gegenüber aggressiv zeigten, bekamen diese vorübergehend Handschellen angelegt. Insgesamt drei Männer erlitten bei der Schlägerei demnach leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sei zunächst zwischen den beteiligten Personen aus privaten Gründen ein verbaler Streit ausgebrochen, der dann eskalierte und in die körperliche Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten mündete. Einer der Streithähne hatte ein Messer dabei Drei Männer brachte der Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. © Lino Mirgeler/dpa Mindestens einer der Streithähne, ein 32 Jahre alter Mann aus Petersberg, hatte ein Messer bei sich, das von den Polizisten sichergestellt wurde. Ob es auch zum Einsatz kam, ist laut dem Polizeisprecher Gegenstand der Ermittlungen. Der 32-Jährige musste für die Anzeigenaufnahme die Polizisten zur Dienststelle begleiten, durfte diese später aber wieder verlassen. Es wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt und die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittler unter der Telefonnummer 0661/105-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Fuldamedia