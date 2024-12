Weihnachtskonzert eskaliert: Mehrere Verletzte nach Schlägerei

Landkreis Kusel - Eine weihnachtliche Musikveranstaltung im Landkreis Kusel ( Rheinland-Pfalz ) mündete in der Nacht auf den heutigen 2. Weihnachtsfeiertag in einer Schlägerei mit mehreren verletzten Jugendlichen.

Der Rettungsdienst musste einen der drei Verletzten ins Krankenhaus bringen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Ein Sprecher der Polizei schilderte am frühen Morgen das Geschehen. So hatte in dem kleinen Ort Nanzdietschweiler in der Kurpfalzhalle die alljährliche Rock-Party zu Weihnachten stattgefunden.

Kurz nach 3 Uhr in der Früh ging dann bei der Polizei ein Notruf ein: Ein Zeuge meldete eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen auf einem Parkplatz vor der Halle.

Als die Polizei dort eintraf, fanden die Beamten nur noch drei 17-Jährige vor, die Verletzungen davongetragen hatten. Einer von ihnen musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Laut dem Polizeisprecher berichteten die drei Jugendlichen, dass es zuvor zu einem Streit mit einer fünfköpfigen Männer-Gruppe gekommen sei. Dieser habe damit geendet, dass sie Männer auf das Trio einzuschlagen begannen und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.