Wilde Schlägerei in Spielothek: Mehrere Männer verletzt
Nordhausen - In einer Spielothek in Nordhausen hat es am Samstagabend eine Schlägerei gegeben.
Wie die Polizei mitteilte, waren in der Lokalität in der Uferstraße zunächst ein 28-Jähriger und ein 33-Jähriger körperlich aneinandergeraten.
In der Folge hatten sich zwei 20-Jährige in den Streit eingemischt und dem 28-Jährigen eingemischt. Den Angaben nach hatten die drei Männer im Anschluss gemeinsam den 33-Jährigen eingeschlagen.
Alle Beteiligten wurden bei der Schlägerei jeweils leicht verletzt, heißt es.
Die Hintergründe des gewalttätigen Streits sind bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer wechselseitigen bzw. gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.
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