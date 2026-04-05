Wilde Schlägerei in Spielothek: Mehrere Männer verletzt

Nordhausen - In einer Spielothek in Nordhausen hat es am Samstagabend eine Schlägerei gegeben.

Bei der Schlägerei in einer Nordhäuser Spielothek wurden vier Menschen verletzt. (Symbolfoto) © 123RF/welcomia

Wie die Polizei mitteilte, waren in der Lokalität in der Uferstraße zunächst ein 28-Jähriger und ein 33-Jähriger körperlich aneinandergeraten.

In der Folge hatten sich zwei 20-Jährige in den Streit eingemischt und dem 28-Jährigen eingemischt. Den Angaben nach hatten die drei Männer im Anschluss gemeinsam den 33-Jährigen eingeschlagen.

Alle Beteiligten wurden bei der Schlägerei jeweils leicht verletzt, heißt es.