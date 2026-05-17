Familienfest eskaliert: Mann droht mit Messer und wird krankenhausreif geprügelt

Rüdesheim am Rhein - Ein 36-jähriger Mann wurde mit Schlägen und Tritten traktiert: Davor hatte er auf einer Familienfeier in Rüdesheim am Rhein bei einem Streit ein Messer gezogen!

Schlägerei in Rüdesheim am Rhein: Bei einer Familienfeier wurde ein Mann krankenhausreif geprügelt. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend in der Geisenheimer Straße, wie die Polizei in Westhessen am Sonntag mitteilte.

Demnach geriet der schwer betrunkene Mann aus Gladbeck in Nordrhein-Westfalen aus noch unbekannter Ursache gegen 23.40 Uhr in Streit mit Familienangehörigen und drohte dabei "seinen Kontrahenten mit einem vorgehaltenen Messer", wie ein Sprecher erklärte.

Es gelang den Verwandten des Mannes, den Gladbecker zu entwaffnen. "Im Anschluss versammelten sich mehrere Familienmitglieder um den 36-Jährigen und gingen mit Faustschlägen und Tritten auf ihn los", hieß es weiter.

Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, prügelten die Schläger immer noch auf den 36-Jährigen ein. Erst durch das Einschreiten der Beamten ließen sie von dem Mann ab.

Der Gladbacher wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.