Familienfest eskaliert: Mann droht mit Messer und wird krankenhausreif geprügelt
Rüdesheim am Rhein - Ein 36-jähriger Mann wurde mit Schlägen und Tritten traktiert: Davor hatte er auf einer Familienfeier in Rüdesheim am Rhein bei einem Streit ein Messer gezogen!
Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend in der Geisenheimer Straße, wie die Polizei in Westhessen am Sonntag mitteilte.
Demnach geriet der schwer betrunkene Mann aus Gladbeck in Nordrhein-Westfalen aus noch unbekannter Ursache gegen 23.40 Uhr in Streit mit Familienangehörigen und drohte dabei "seinen Kontrahenten mit einem vorgehaltenen Messer", wie ein Sprecher erklärte.
Es gelang den Verwandten des Mannes, den Gladbecker zu entwaffnen. "Im Anschluss versammelten sich mehrere Familienmitglieder um den 36-Jährigen und gingen mit Faustschlägen und Tritten auf ihn los", hieß es weiter.
Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, prügelten die Schläger immer noch auf den 36-Jährigen ein. Erst durch das Einschreiten der Beamten ließen sie von dem Mann ab.
Der Gladbacher wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.
Schlägerei in Rüdesheim am Rhein: Mehrere Strafverfahren eingeleitet
"Da er weiterhin aggressiv war, wurde er im Anschluss zwecks Ausnüchterung in polizeiliches Gewahrsam genommen", ergänzte der Sprecher.
Die Kontrahenten des 36-Jährigen blieben unverletzt. Gegen die Beteiligten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen zu der Schlägerei in Rüdesheim am Rhein dauern an.
Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa