"Squid Game"-Star wegen sexueller Belästigung verurteilt!

"Squid Game"-Darsteller O Yeong-su (79) ist wegen sexueller Belästigung verurteilt worden. (Archivbild) © Chris Delmas / AFP

Der 79-Jährige wurde von einem südkoreanischen Gericht am Freitag zu acht Monaten auf Bewährung sowie zur Teilnahme an einer Therapie verdonnert, berichtete die "New York Times".

Insgesamt 40 Stunden lang muss Yeong-su sich zum Thema "sexuelle Gewalt" belehren lassen.

Als der Schauspieler für seine Rolle als "Spieler 001" im Netflix-Drama 2022 als bester Nebendarsteller bei den Golden Globes ausgezeichnet worden war, wurde er im selben Jahr auch angeklagt.

Dem Darsteller werden dabei zwei Übergriffe auf eine Kollegin im Jahr 2017 vorgeworfen.