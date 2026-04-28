Tödliches Autorennen auf A555: Verurteilte legen Revision ein

Köln - Ein Urteil des Landgerichts Köln nach einem tödlichen illegalen Autorennen wird den Bundesgerichtshof beschäftigen.

Bei den Angeklagten handelt es sich um zwei ehemalige Nachwuchs-Profis des 1. FC Köln. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Beide Angeklagte seien gegen das Urteil in die Revision gegangen, sagte Gerichtssprecher Hans Logemann auf Anfrage und bestätigte damit Medienberichte.

Zwei junge Männer waren in der vergangenen Woche zu fünf und viereinhalb Jahren Haft nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. Die Strafen gingen über die Forderungen der Staatsanwaltschaft hinaus.

Dies sei kein tragischer Unfall gewesen, sondern es seien zwei Menschen einem Verbrechen zum Opfer gefallen, hatte der Vorsitzende Richter den beiden Angeklagten ins Gewissen geredet.

Es sei an jenem Abend darum gegangen, wer der Schnellste sei.