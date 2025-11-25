Waffen-Wohnung aus Remscheid: So viele Knarren haben Ermittler wirklich gezählt

Remscheid - Einen Monat nach dem Fund eines riesigen Waffenarsenals in Remscheid ziehen Polizei und Staatsanwaltschaft ein detailliertes Fazit.

In der Wohnung des Tatverdächtigen gelangten Ermittler durch eine Tür hinter einer Vitrine zum Geheimraum. © Bildmontage: Polizei Wuppertal

Demnach seien 125 Maschinengewehre, 67 Maschinenpistolen und 13 Panzerabwehrwaffen gefunden worden, teilten die Ermittler mit.

Die Durchsuchungen seien inzwischen abgeschlossen, teilten sie am Dienstag mit. Insgesamt seien 300 scharfe Waffen aus dem Verkehr gezogen und sichergestellt worden.

Die vorgelegte Liste liest sich wie ein Inventar aus einem Kriegsgebiet. Die Ermittler zählen unter anderem 125 Maschinengewehre, 67 Maschinenpistolen, 51 Pistolen, 32 Langwaffen wie ein Präzisionsgewehr und einen Unterhebelrepetierer auf.

Hinzu kommen 13 Panzerabwehrwaffen und eine Schusswaffe unbekannter Art. Diese Waffen seien scharf gewesen, hieß es - sie fallen also unter die Verbote des Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetzes. Auch wurden etwa Armbrüste sowie Hieb- und Stichwaffen entdeckt, ebenso Magazine und Gaspistolen.