Polizei findet Frauenleiche in Leverkusen: Mordkommission ermittelt
Leverkusen – Schock im Leverkusener Stadtteil Opladen: In einer Wohnung in der Düsseldorfer Straße ist am Donnerstagnachmittag eine Frau tot aufgefunden worden.
Laut Polizei Köln sei die Tote auf Hinweise eines Zeugen entdeckt worden. Wer die Frau ist, ist bisher noch unklar.
Erste Erkenntnisse würden darauf hindeuten, dass sie nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Dementsprechend gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus.
Eine Mordkommission hat sich eingeschaltet.
Die Beamten werten aktuell Spuren in der Wohnung aus und befragen Zeugen, um herauszufinden, was genau passiert ist.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa