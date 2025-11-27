Polizei findet Frauenleiche in Leverkusen: Mordkommission ermittelt

Leverkusen – Schock im Leverkusener Stadtteil Opladen: In einer Wohnung in der Düsseldorfer Straße ist am Donnerstagnachmittag eine Frau tot aufgefunden worden.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Laut Polizei Köln sei die Tote auf Hinweise eines Zeugen entdeckt worden. Wer die Frau ist, ist bisher noch unklar.

Erste Erkenntnisse würden darauf hindeuten, dass sie nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Dementsprechend gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus.

Eine Mordkommission hat sich eingeschaltet.