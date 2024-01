Traurige Gewissheit: Vermisster Rentner aus Harbke ist tot

Wie das Polizeirevier am Freitagvormittag mitteilte, wurde der seit dem 14. Dezember 2023 Vermisste am Donnerstagnachmittag durch einen Zeugen leblos an einer Ackerfläche zwischen Harbke und Sommersdorf gefunden.

Ein herbeigerufener Notarzt konnte vor Ort nur den Tod der Person feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt die genauen Todesumstände.