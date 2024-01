Über lange Zeit brutal gequält: Schwerbehinderter in eigener Wohnung überfallen

Der 46-Jährige, der auf einen Rollator angewiesen ist, wurde offenbar unvermittelt an seiner Wohnanschrift in Düsseldorf-Oberbilk angegriffen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, hat der damals 26-Jährige die Tat inzwischen gestanden, die sich am 13. Juli 2023 in Düsseldorf-Oberbilk zugetragen hatte.

Demnach soll der schwerbehinderte 46-Jährige, der auf einen Rollator angewiesen ist, eine Postfiliale in seinem Wohnviertel aufgesucht haben. Als er seine Angelegenheiten erledigt hatte, habe er samt seiner Gehhilfe wieder den Heimweg angetreten.

Vor der Postfiliale sei dem Mann dann ein Unbekannter aufgefallen, wobei er sich zunächst jedoch nichts gedacht habe, wie der Geschädigte gegenüber der Polizei erklärt hatte.

Als der 46-Jährige jedoch nach einiger Zeit seine Wohnanschrift erreichte und in seinen Taschen nach den Wohnungsschlüsseln suchte, bemerkte er plötzlich, wie jemand seine Geldbörse aus seiner Gesäßtasche zog.

Der Düsseldorfer drehte sich daraufhin um - und sein Martyrium begann.