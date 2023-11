Angriff aus dem Nichts: 23-Jähriger trifft Faustschlag, dann beißt der Täter zu

Düren - Angriff aus dem Nichts! Am Bahnhof in Düren ist ein 23-Jähriger von einem bislang unbekannten Mann überfallen worden. Der junge Mann trug unter anderem eine Bissverletzung davon und kam ins Krankenhaus.

Der 23-Jährige hatte den Zug gerade verlassen, als er plötzlich von einem Fremden angegriffen wurde. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Der 23-Jährige war laut Angaben der Polizei am späten Montagabend in einer Regionalbahn in den Dürener Hauptbahnhof eingefahren und verließ den Zug gegen 23.12 Uhr.

Beim Aussteigen sei dem jungen Mann allerdings ein Fremder entgegengekommen, der ihm völlig unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug und ihm sein Handy aus der Hand riss.

Doch damit nicht genug! "Ebenfalls habe der Täter ihn in den Arm gebissen, bevor er dann in Richtung Einbahnstraße geflüchtet sei", schilderte ein Polizeisprecher.

Alarmierte Rettungssanitäter kümmerten sich vor Ort um den 23-Jährigen und brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.