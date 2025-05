Raubüberfälle in Frankfurt und Rodgau stellen Polizei vor Rätsel

Frankfurt am Main/Rodgau - Nach zwei Raubüberfällen in Frankfurt und Rodgau ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft mit Hochdruck. Zwischen beiden Taten wird ein Zusammenhang vermutet, Zeugen sollen sich bitte melden!

Der erste der beiden Überfälle ereignete sich am Abend des 5. Mai in Frankfurt-Riedberg, ein 45-jähriger Mann wurde von mehreren maskierten Tätern attackiert. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Der erste Überfall ereignete sich bereits am Abend des 5. Mai in einer Tiefgarage in der Arthur-von-Weinberg-Straße im Frankfurter Stadtteil Riedberg, wie das Polizeipräsidium Frankfurt sowie Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Demnach wurde ein 45-jähriger Mann in der Garage von mehreren maskierten Tätern überfallen und ausgeraubt. Die Angreifer flohen, das Opfer blieb verletzt zurück.

Was bei der Tat ungewöhnlich erscheint, ist der große Aufwand, den die Räuber vor dem Überfall betrieben: Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Täter den 45-Jährigen in den Tagen davor intensiv beobachteten.

Für den Raub nutzten sie Autos, an denen zuvor gestohlene Nummernschilder angebracht worden waren.

"Die Kennzeichen wurden am Tattag im Bereich der Hirtenstraße in Frankfurt am Main und in der Nacht vor der Tat im Vogelring in Neu-Isenburg entwendet", ergänzte ein Sprecher.