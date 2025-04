Banküberfall in Wiesbaden: Täter flieht mit Klappfahrrad, Fahndung mit Polizei-Helikopter

Wiesbaden - Mit einem "schusswaffenähnlichen Gegenstand" bedrohte der Täter zwei Bankangestellte: Der Überfall löste am Donnerstag eine groß angelegte Fahndung in der hessischen Landeshauptstadt aus, auch Hunde und ein Polizei-Helikopter kamen zum Einsatz.

Am Donnerstagmorgen kam es in Wiesbaden zu einem Banküberfall, zahlreiche Polizisten rückten aus. © 5VISION.NEWS

Ein maskierter Mann drang gegen 8.15 Uhr in die Räume der Wiesbadener Volksbank in der Straße "An der Schule" ein. Er drohte mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und erzwang so die Herausgabe von Bargeld, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.

Mit seiner Beute floh der Räuber aus der Bankfiliale. Er bestieg ein schwarzes Klappfahrrad und fuhr damit in Richtung Hessenring.

Die alarmierte Polizei löste umgehend eine Fahndung nach dem Bankräuber aus, zahlreiche Kräfte rückten aus. Dabei kamen auch Polizeihunde sowie ein Polizei-Hubschrauber zum Einsatz.

"Bislang führten die Fahndungsmaßnahmen nicht zum Erfolg", ergänzte ein Sprecher. Die Suche nach dem Kriminellen dauert an.