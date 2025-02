Überfälle auf Netto- und Edeka-Markt in Nordhessen

Am Donnerstagabend kam es kurz nacheinander zu Raubüberfällen in Bad Emstal (Netto) und Baunatal (Edeka), waren es in beiden Fällen dieselben Täter?

Von Florian Gürtler

Kassel - Zwei bewaffnete Raubüberfälle kurz nacheinander auf Einkaufsmärkte südwestlich von Kassel: Waren in beiden Fällen dieselben Täter am Werk? Die Polizei in Nordhessen fahndet jeweils nach zwei Männern.

Am Donnerstagabend kam es zu zwei Raubüberfällen in Nordhessen, waren es jeweils die dieselben Täter? Die Polizei fahndet in beiden Fällen nach zwei Männern. (Symbolbild) © Montage: TAG24, Boris Roessler/dpa Der erste Überfall ereignete sich am gestrigen Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in Bad Emstal-Sand. Zwei Männer betraten den Netto-Markt in der Kasseler Straße. Die Räuber begaben sich direkt zum Kassenbereich. Einer von ihnen zückte eine schwarze Schusswaffe, bedrohte eine 18-jährige Kassiererin und forderte Bargeld. "Aus bislang unbekannten Gründen ließ sich die Kasse nicht öffnen. Daraufhin flüchteten die beiden Täter ohne Beute zum Ausgang", setzte ein Polizeisprecher hinzu. Überfall Schon wieder! Kult-Späti in Striesen zum fünften Mal überfallen Die Kriminellen flohen mit einem Auto, dessen Nummernschild mit den Buchstaben "KS-HS" begann. Es gab keine Verletzten, die junge Kassiererin erlitt einen Schock. Was bei dem Überfall auffällig war: Nur einer der beiden Täter interagierte mit der Kassiererin, der zweite blieb komplett im Hintergrund. Aus diesem Grund liegt auch nur zu einem der Täter eine Beschreibung vor:

etwa 17 bis 20 Jahre alt

schwarz gefärbte Kleidung

helle Maske

dunkle Augen Der Mann sprach akzentfrei Deutsch.

Raubüberfall auf Edeka-Getränkemarkt in Baunatal-Großenritte