Bewaffneter Raubüberfall auf Nürnberger Bankfiliale: Täter auf der Flucht
Von Sebastian Schlenker
Nürnberg - Am Mittwochmorgen überfiel um 8.44 Uhr ein bislang Unbekannter eine Bankfiliale in der Ludwigstraße. Dort ergaunerte er Geld und flüchtete.
Der bislang unbekannte Täter habe eine Schusswaffe bei sich getragen, um damit das Bargeld zu erbeuten, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Die Höhe der Beute ist derzeit noch nicht bekannt.
Der Mann sei zunächst zu Fuß aus der Filiale geflüchtet. Verletzte gab es bei dem Vorfall nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht.
Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- Männlich
- Circa 35 Jahre alt
- Circa 1,85 Meter groß
- Schwarzer Bart, osteuropäisches Erscheinungsbild
- Bekleidet mit einer dunklen Winterjacke, dunkler Hose, einem gelben Sweatshirt und einer schwarzen Cappy
- Er trug eine braune Papiertasche bei sich
Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.
Die Polizei fahndet mit mehreren Streifenwagen und sicherte die Innenstadt ab. Auch zu Fuß, im öffentlichen Nahverkehr, sind Polizisten unterwegs, um den Täter womöglich dort zu fassen.
Die Polizei warnt eindringlich: Täter nicht ansprechen, da er noch bewaffnet sein könnte.
Erstmeldung 10.17 Uhr, Update 10.35 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Sven Grundmann