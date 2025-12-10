Bewaffneter Raubüberfall auf Nürnberger Bankfiliale: Täter auf der Flucht

Nürnberg - Am Mittwochmorgen überfiel um 8.44 Uhr ein bislang Unbekannter eine Bankfiliale in der Ludwigstraße. Dort ergaunerte er Geld und flüchtete.

Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Täter. © NEWS5 / Sven Grundmann

Der bislang unbekannte Täter habe eine Schusswaffe bei sich getragen, um damit das Bargeld zu erbeuten, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Die Höhe der Beute ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Mann sei zunächst zu Fuß aus der Filiale geflüchtet. Verletzte gab es bei dem Vorfall nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht.

Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich



Circa 35 Jahre alt



Circa 1,85 Meter groß



Schwarzer Bart, osteuropäisches Erscheinungsbild



Bekleidet mit einer dunklen Winterjacke, dunkler Hose, einem gelben Sweatshirt und einer schwarzen Cappy



Er trug eine braune Papiertasche bei sich



Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.