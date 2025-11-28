Rentner (90) im eigenen Haus überfallen und verletzt: Täter komplett weiß gekleidet

Landkreis Kitzingen/Mainbernheim - Der Überfall ereignete sich in der Nacht zu Freitag: Ein 90-jähriger Mann wurde in seinem eigenen Haus in Unterfranken angegriffen und verletzt!

Überfall in Mainbernheim: Am Tatort setzten umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung ein. © News5

Das Verbrechen geschah gegen 2.30 Uhr in der Stadt Mainbernheim im Landkreis Kitzingen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hielt sich ein 90-jähriger Rentner in seinem Einfamilienhaus in der Straße "Am Oberen Bühl" auf. Plötzlich verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zu dem Gebäude.

Der genaue Tathergang ist noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Sicher ist aber, dass der Senior bei dem Überfall verletzt wurde. Zu seinem genauen Zustand liegen gegenwärtig noch keine Informationen vor.

Der Täter ist auf der Flucht. "Zur aktuellen Stunde laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei", ergänzte ein Sprecher.