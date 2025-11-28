Rentner (90) im eigenen Haus überfallen und verletzt: Täter komplett weiß gekleidet
Landkreis Kitzingen/Mainbernheim - Der Überfall ereignete sich in der Nacht zu Freitag: Ein 90-jähriger Mann wurde in seinem eigenen Haus in Unterfranken angegriffen und verletzt!
Das Verbrechen geschah gegen 2.30 Uhr in der Stadt Mainbernheim im Landkreis Kitzingen, wie die Polizei mitteilte.
Demnach hielt sich ein 90-jähriger Rentner in seinem Einfamilienhaus in der Straße "Am Oberen Bühl" auf. Plötzlich verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zu dem Gebäude.
Der genaue Tathergang ist noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Sicher ist aber, dass der Senior bei dem Überfall verletzt wurde. Zu seinem genauen Zustand liegen gegenwärtig noch keine Informationen vor.
Der Täter ist auf der Flucht. "Zur aktuellen Stunde laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei", ergänzte ein Sprecher.
Überfall in Mainbernheim: Kripo Würzburg sucht Zeugen
Zu dem Gesuchten liegt diese Beschreibung vor:
- circa 1,80 Meter groß
- zur Tatzeit komplett weiß gekleidet
- trug Handschuhe
Die Kriminalpolizei Würzburg hat den Fall übernommen und eine Ermittlungskommission eingerichtet. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 09314571732 bei den Polizisten melden.
Gegenwärtig wird auch in Betracht gezogen, dass an dem Überfall in Mainbernheim mehr als ein Täter beteiligt gewesen sein könnte: "Wem sind eine oder mehrere verdächtige Personen aufgefallen?", lautet eine der Fragen, welche die Polizei an die Öffentlichkeit richtet.
Die Beamten interessiert ebenso, ob Anwohner in der Straße "Am Oberen Bühl" Kameras an ihren Grundstücken oder Häusern installiert haben. Auch in Tatortnähe geparkte Autos mit eingebauter Dashcam könnten wertvolle Hinweise liefern.
Titelfoto: News5