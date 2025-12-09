Überfall auf Tankstelle: Junges Trio bedroht Mitarbeiterin mit Messer

Bad Langensalza - In Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) hat am Montagabend eine Gruppe versucht, eine Tankstelle zu überfallen.

Die Täter wollten in Bad Langensalza eine Tankstelle überfallen und scheiterten. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Wie die Polizei berichtet, hatte sich die versuchte räuberische Erpressung gegen 23.30 Uhr in der Poststraße ereignet.

Den Angaben nach hatten drei maskierte Täter der Mitarbeiterin aufgelauert. Als die Angestellte dann den Verkaufsraum verließ, wollte das Trio zuschlagen. Sie bedrohten die Frau mit einem Messer und einem waffenähnlichen Gegenstand und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Die Dame schreckte jedoch nicht zurück und konnte sich den waffenähnlichen Gegenstand schnappen. Hierbei stellte sie fest, dass es sich augenscheinlich um eine Anscheinswaffe handelte.

Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort, die Mitarbeiterin wurde bei dem versuchten Überfall leicht verletzt.