Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle: Täter ist überraschend jung

Wiesbaden - Ein bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle in Wiesbaden endete am Freitagabend mit einer schnellen Festnahme des überraschend jungen Täters.

Ein Jugendlicher hat am Freitagabend eine Tankstelle in Wiesbaden überfallen. (Symbolbild) © Montage: 123RF/kwangmoo, dpa/Boris Roessler

Wie die Polizei berichtet, betrat die zunächst unbekannte Person gegen kurz nach 18 Uhr ein die Tankstelle in der Sonnenberger Straße.

Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er Bargeld.

Der Mitarbeiter kam der Forderung nach und übergab einen niedrigen dreistelligen Betrag, woraufhin der Täter zu Fuß flüchtete.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Nur wenige Minuten später gelang es den Einsatzkräften, den Verbrecher in Tatortnähe festzunehmen.

Überraschend: Der Täter ist ein gerade einmal 15 Jahre alter Jugendlicher aus Wiesbaden.