Bewaffneter Überfall auf Juwelier: Eine Frau verletzt

Andernach - Die Täter waren maskiert und drohten mit einer Waffe: Nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Andernach fahndet die Polizei in Rheinland-Pfalz intensiv nach zwei Männern!

Im rheinland-pfälzischen Andernach kam es zu einem Raubüberfall, die beiden Täter flohen zu Fuß vom Tatort. (Symbolbild) © Alexander Wittke/dpa

Der Überfall ereignete sich am Mittwoch gegen 11.50 Uhr in der Andernacher Hochstraße, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte.

Demnach betraten die Räuber das Juweliergeschäft und bedrohten sofort die Inhaberin mit einer Schusswaffe.

"Über das Raubgut liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor", ergänzte ein Sprecher. Sicher sei nur, dass eine Vitrine in dem Geschäft zertrümmert wurde. Die Inhaberin wurde zudem leicht verletzt.

Die Täter flohen nach dem Überfall zu Fuß in Richtung Koblenzer Straße.