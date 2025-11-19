Bewaffneter Überfall auf Juwelier: Eine Frau verletzt
Andernach - Die Täter waren maskiert und drohten mit einer Waffe: Nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Andernach fahndet die Polizei in Rheinland-Pfalz intensiv nach zwei Männern!
Der Überfall ereignete sich am Mittwoch gegen 11.50 Uhr in der Andernacher Hochstraße, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte.
Demnach betraten die Räuber das Juweliergeschäft und bedrohten sofort die Inhaberin mit einer Schusswaffe.
"Über das Raubgut liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor", ergänzte ein Sprecher. Sicher sei nur, dass eine Vitrine in dem Geschäft zertrümmert wurde. Die Inhaberin wurde zudem leicht verletzt.
Die Täter flohen nach dem Überfall zu Fuß in Richtung Koblenzer Straße.
Raubüberfall in Andernach: Polizei sucht Zeugen
Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den Räubern ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den Kriminellen dauert an.
Zu beiden Tätern liegen folgende Informationen vor:
- jeweils circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß
- jeweils von schlanker Statur
- beide Gesichter mit OP- oder Corona-Maske verhüllt.
Zudem trugen beide Räuber dieselbe Kleidung:
- dunkle Arbeitsjacke
- dunkle Arbeitshose
- rote Mütze mit Holzfäller-Muster.
Die Kriminalpolizei bittet etwaige Zeugen, die Angaben zu dem Überfall in Andernach oder zu dem weiteren Fluchtweg der Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 026329210 zu melden.
