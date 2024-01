19.01.2024 07:16 7.168 Bewaffneter stürmt Bäckerei in Dresden: Täter auf der Flucht!

Überfall in der Dresdner Johannstadt! Ein Mann drang am Donnerstagabend in die Räumlichkeiten der Bäckerei Siemank auf der Florian-Geyer-Straße ein.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Überfall in der Dresdner Johannstadt! Kurz vor Ladenschluss überfiel ein Mann am Donnerstagabend die Siemank-Bäckerei-Filiale auf der Florian-Geyer-Straße. © xcitepress Bewaffnet stürmte ein Mann am gestrigen Donnerstagabend die Bäckerei Siemank auf der Florian-Geyer-Straße. Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden geschah der Vorfall kurz vor Ladenschluss gegen 17.45 Uhr. Mit einem Messer hat der Kriminelle eine Angestellte (44) bedroht und Geld gefordert. Er nahm eine niedrige dreistellige Summe aus der Kasse und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Einsatzkräfte starteten umgehend eine Fahndung samt Fährtenhund - jedoch ohne Erfolg. Die Suche wurde noch am Donnerstagabend beendet. Überfall Männer bedrohen Mitarbeiterin mit Pistole: Überfall auf Dresdner Postfiliale Die 44-Jährige blieb unverletzt. Nach Auskunft einer weiteren Mitarbeiterin läuft der Betrieb in der betroffenen Filiale trotz des Überfalls wieder an. Es sei am Freitagmorgen wie gewohnt um 7 Uhr geöffnet worden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Erstmeldung: 7.05 Uhr. Aktualisierung: 7.16 Uhr.

