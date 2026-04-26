Bewaffneter Überfall auf Betrieb: Mitarbeiter gefesselt, Täter auf der Flucht

Vöhringen - Am Sonntagmorgen kam es auf einem Betriebsgelände in der Wielandstraße in Vöhringen zu einem bewaffneten Überfall . Zwei maskierte Täter bedrohten einen Mitarbeiter mit einer Pistole und fesselten ihn.

Die Einbrecher fesselten einen Mitarbeiter. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Anschließend ließen die Männer den Angestellten in seinem Büro zurück, so die Polizei.

Trotz seiner Fesselung konnte das Opfer einen Notruf absetzen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Mann unverletzt aus seinem Büro befreien.

Nach dem Angriff gegen den Werksmitarbeiter durchkämmten die Täter Teile des Geländes sowie mehrere Räume und ergriffen anschließend in unbekannte Richtung die Flucht.

Was genau sie erbeuteten, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Eine sofort gestartete Großfahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.