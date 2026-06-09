Ex-Partner überfallen: Freundin steht daneben und filmt alles mit

Forchheim/Heroldsbach - Der neue Lebensgefährte (32) einer Frau hat am Montagabend, gegen 22.20 Uhr, ihren Ex-Mann aufgesucht und in seinem Haus in Heroldsbach (Landkreis Forchheim) angegriffen. Die Frau habe daneben gestanden und die Tat am Montag mit dem Handy gefilmt, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei konnte den Mann festnehmen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Von dem leicht verletzten Ex-Mann entwendeten die beiden Bargeld und flüchteten.

Als die Polizei das Pärchen bei sich zu Hause im wenige Kilometer entfernten Forchheim antraf und das Handy sicherstellen wollte, sei der 32-Jährige ausgeflippt und sei mit den Fäusten auf die Beamten losgegangen.

Erst mit Unterstützung weiterer Polizisten sei es den Angaben zufolge gelungen, dem Mann Handschellen anzulegen. Er musste die Nacht in einer Polizeizelle verbringen.

Bei dem Einsatz wurden vier Polizisten leicht verletzt. Ein Beamter habe danach seinen Dienst nicht fortsetzen können.